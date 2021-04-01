Барнаул уже пятый год участвует в федеральном нацпроекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". За это время в краевой столице отремонтировали больше 100 магистралей на общую сумму 4 миллиарда рублей. Кажется, что уже почти все ключевые дороги регионального центра привели в порядок, но городские власти планируют в ближайшие годы уделить внимание и улицам в соседних с Барнаулом микрорайонах. В 2021 году на ремонт и реконструкцию дорог в рамках нацпроекта "БКАД" потратят около миллиарда рублей. Рассказываем, какие именно дороги отремонтируют и где начнут строить новые автомагистрали.

Сколько дорог отремонтируют и какие из них самые важные?

22 дороги. Но действительно важных магистралей с большим трафиком всего несколько. Так, впервые за пять лет отремонтируют Павловский тракт (от Сельскохозяйственной до Солнечной Поляны). В прошлом году важную транспортную артерию расширили в районе улицы Трактовой. Там появилась дополнительная полоса движения, а общая стоимость расширения составила 147 миллионов.

В 2021 году отремонтируют дорогу на улице Северо-Западной (в границах проспекта Ленина и улицы Советской Армии) и Змеиногорском тракте (от Аванесова до Южного тракта). Кроме того, в краевой столице обновят участок по улице Взлётной (от Попова до улицы Сергея Ускова, которая ведёт к лицею № 121).

Однако основной упор в этом году мэрия Барнаула сделает на дороги в микрорайонах Спутник и Авиатор – именно там расположены 14 из 22 дорог, которые попали в этом году в список БКАД.

Будут ли ремонтировать мосты?

Да, два моста: через Барнаулку по улице Челюскинцев и в селе Власиха.

А будут строить дороги?

Конечно. Поскольку нацпроект (с 2019 года) разрешает проведение капиталоёмких работ, то в планах мэрии – завершить строительство новой дороги по проезду Северному Власихинскому от улицы Попова до проспекта Энергетиков. Стоимость работ – около 250 миллионов рублей. Там с нуля будет построена вся дорожная инфраструктура: сделают тротуары, светофоры, установят освещение.

Сколько денег выделят на все работы?

907 миллионов. Из этой суммы средства федерального бюджета составят 524 млн рублей, краевого – 157,71 млн рублей, а из городского бюджета выделят 225,5 млн рублей. После завершения дорожно-строительного сезона 2021 нормативность автомобильных дорог, включённых в национальный проект, должна увеличиться с 71,4% до 73,4%, их протяжённость достигнет 478,6 км.