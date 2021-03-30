Накануне реготделение "Справедливой России — За правду" в Алтайском крае объявило о создании нового видео-проекта "Хожу по краю". Он доступен на YouTube-канале партийцев.

"Жители Алтайского края устали от безысходности и от пустых обещаний чиновников. Буквально ежедневно в партию поступают действительно страшные сигналы с мест. Люди живут в руинах, учреждения соцкультьбыта рассыпаются на глазах, дороги, освещение, коммуникации – куда ни кинь – край", — так эсеры анонсировали причины, по которым они решили заняться видеопроектом.

"Мы честно рассказываем и показываем, как живут люди в городах и районах нашего региона. Мы готовы отстаивать интересы земляков! Мы можем задавать любые, даже самые неудобные вопросы чиновникам и директорам", — уверяют справороссы.

Эсеры приглашают жителей Алтайского края присоединиться к "походу". Первый сюжет уже доступен для просмотра.