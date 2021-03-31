БК "Барнаул" вышел в полуфинал Суперлиги-2

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Баскетболисты клуба "Барнаул" вышли в полуфинал чемпионата Суперлиги-2. Ответная игра четвертьфинала против челябинского "Челбаскета" состоялась 30 марта в барнаульском спорткомплексе "Победа" и завершилась со счётом 76:64 в пользу хозяев паркета – (15:24, 21:16, 23:10, 17:14).

Самыми результативными в алтайской команде стали Артём Чеваренков и Алексей Чиликин, которые набрали по 16 очков.

Кстати, среди зрителей присутствовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр спорта региона Алексей Перфильев.

Напомним, в первой встрече, которая состоялась 26 марта в Челябинске, барнаульцы уступили с результатом 75:80. Таким образом, по сумме двух матчей счёт 151:144, в пользу "Барнаула", и алтайские баскетболисты становятся полуфиналистами Суперлиги-2.

Теперь в борьбе за выход в финал чемпионата команда Евгения Горева сыграет с магнитогорским "Металлургом", который оказался сильнее в противостоянии со ставропольским "Динамо". Даты матчей "Барнаула и "Магнитки" станут известны позже.