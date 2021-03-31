Всемирный банк назвал должников Российской Федерации

Всемирный банк раскрыл данные о задолженности стран перед другими государствами. Основным должником Российской Федерации оказалась Белоруссия – братский народ должен России по меньшей мере 8,1 млрд долларов.

Согласно статистике организации, опубликованной на официальном сайте, суммарно на конец 2019 года около 30 развивающихся стран были должны России почти 22,9 миллиарда долларов.

По 1 млрд долларов России задолжали Бангладеш, Венесуэла, Индия, Вьетнам и Йемен. Ещё почти миллиард должны страны Африки – Сомали, Мозамбик, Эфиопия, Мадагаскар, Замбия, Судан и Танзания. При этом кредиты ими брались ещё во времена СССР. Также в списке выделен Египет – его долг перед РФ достигает почти 500 млн долларов.