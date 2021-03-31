Российский биолог назвал смартфоны вредными для памяти человека

Смартфон стал для современного человека своеобразной "внешней памятью", однако подобные изменения ведут к ухудшению способности запоминать. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ Александр Каплан.

Он объяснил, что если часто смотреть на экран, чтобы вспомнить что-то, то мозг привыкает к таким "подсказкам".

"Понятно, что как мышцы атрофируются без движения, так и ответственные за память механизмы мозга слабеют при отсутствии полноценной занятости", – сравнил он.

При этом Каплан уточнил, что не призывает отказаться от смартфонов – по его мнению, достаточно будет периодически проводить время без гаджетов.