Ревнивец вернулся из отдела полиции и зарезал уроженку Барнаула

39-летнего жителя Бердска подозревают в убийстве жены. 29 марта мужчина вернулся из отдела полиции и набросился на супругу с ножом.

Как сообщает "КП", 29-летняя женщина родилась и выросла в Барнауле, восемь лет проработала воспитателем в детсаду. В 2018 году чета переехала в Новосибирскую область, где жила месте с двумя маленькими детьми и родителями мужа.

Мужчина вернулся с очередной вахты из Красноярска и стал изводить супругу подозрениями и ревностью. 29 марта, после очередного скандала, женщина не выдержала и вызвала полицию. Правоохранители доставили ревнивца в участок и провели с ним профилактическую беседу и отпустили. Придя домой, пьяный мужчина зарезал жену ножом, после чего сдался полиции.

На защиту женщины пытался встать 60-летний отец нападавшего, однако и он получил резаную рану лица. На теле погибшей обнаружили раны в области спины и грудной клетки. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").