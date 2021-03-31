Ревнивец вернулся из отдела полиции и зарезал уроженку Барнаула

39-летнего жителя Бердска подозревают в убийстве жены. 29 марта мужчина вернулся из отдела полиции и набросился на супругу с ножом.
Как сообщает "КП", 29-летняя женщина родилась и выросла в Барнауле, восемь лет проработала воспитателем в детсаду. В 2018 году чета переехала в Новосибирскую область, где жила месте с двумя маленькими детьми и родителями мужа.
Мужчина вернулся с очередной вахты из Красноярска и стал изводить супругу подозрениями и ревностью. 29 марта, после очередного скандала, женщина не выдержала и вызвала полицию. Правоохранители доставили ревнивца в участок и провели с ним профилактическую беседу и отпустили. Придя домой, пьяный мужчина зарезал жену ножом, после чего сдался полиции.
На защиту женщины пытался встать 60-летний отец нападавшего, однако и он получил резаную рану лица. На теле погибшей обнаружили раны в области спины и грудной клетки. Полиция возбудила уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Комментарии
Интересно что они ему сказали)
31.03.2021 11:50
Гость
Успокоили, сказали. что это нормально, все вахтовики с рогами домой возвращаются. Мол, а что ты хотел, она молодая.
К чему и ведет декриминализация побоев. Вот зарежут, тогда и приедем?
провели с ним профилактическую беседу и отпустили. Придя домой, пьяный мужчина зарезал жену ножом
Неудачная беседа
Посоветовали разобраться с женой, а он их неправильно понял
За умышленные убийства нужно давать пожизненное без права на УДО и точка.
13:32
- гость -
За умышленные убийства нужно давать пожизненное без права на УДО и точка.
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А если дети оказались не от него?
Ну чем-то в своё время обольстил её этот ревнивый вахтовик на 10 лет старше...
Скорее всего были у него основания ревновать. Так что возможно осуждать его не за что, что выпрашивала - то и получила, другим мокрощелкам урок будет.
Когда уже урок таким безмозглым "гостям 14:34" будет преподан???
Теперь зарезанная имеет право обратиться в полицию.
Теперь есть повод. А то раньше только отвлекала их.