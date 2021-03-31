Диетолог назвала дневную норму кофе

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова раскрыла дневную норму кофе. По её словам, хоть чёткого запрета и не существует, больше двух чашек в день пить всё же не стоит.

Как она рассказала РИА Новости, желательно, чтобы кофе был не крепким или разбавлялся молоком. Важно сократить потребление самого кофеина. По мнению специалистов, в день можно употреблять не более трёх миллиграммов вещества на один килограмм массы тела. В среднем это три небольших эспрессо.

Также Стародубова посоветовала внимательно относиться к потреблению кофе тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний или имеет предрасположенность к высокому давлению, а также при язвенной болезни или обострении гастрита.