Ещё два пациента с COVID-19 скончались в Республике Алтай

Смерть двух пациентов с COVID-19 подтвердили в Республике Алтай. Как сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом, 80-летний житель Горно-Алтайска и 79-летний житель Онгудайского района скончались ещё в феврале, но связь с инфекцией патологоанатомы подтвердили только сейчас.

Таким образом, за весь период в регионе зарегистрировано 223 летальных случая у пациентов с COVID-19, в том числе 201 – от вируса, 22 – по иным причинам.

Также за минувшие сутки в Горном Алтае выявили 18 новых случаев коронавирусной инфекции. Диагноз подтвердили у девяти жителей Горно-Алтайска, трёх жителей Майминского района, двух жителей Онгудайского района, двух жителей Усть-Канского района, жителя Турочакского района, жителя Усть-Коксинского района.

Всего за время пандемии в регионе подтвердили 16 673 случая заболевания. Выздоровели 16 268 человек, из которых девять – за последние сутки.