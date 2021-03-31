В Славгороде опровергли информацию о закрытии единственного в городе роддома

Единственный в Славгороде роддом закрывать не собираются. Об этом заявили в местной ЦРБ. Ранее информацию о якобы закрытии в 2023 году опубликовали в Instagram-аккаунте barnauls_news.

По словам "мамочек из Славгорода", после 2023 года рожениц будут отправлять в Барнаул. Женщины обеспокоены, что беременным будет сложно добираться до краевой столицы и еще сложнее — ехать обратно с новорожденным на руках.

В свою очередь, главный врач ЦРБ Славгорода Дмитрий Григорович и заведующая Славгородским межрайонным перинатальным центром Елена Черкасова заявили, что никаких планов на закрытие роддома нет. Более того, в больнице планируют развивать акушерско-гинекологическую и неонатологическую службы.

Сейчас в организации уже начали обустройство кабинета антенатальной охраны плода, в которой для беременных будут проводить обследование на врожденные патологии ребенка. Кроме того, администрация старается укомплектовать штат отделений роддома и женской консультации – обучение на целевой основе уже проходят два ординатора.