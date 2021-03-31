"Динамо-Алтай" вылетело из Кубка Федерации

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" в гостях уступили "Красноярским Рысям" и выбыли из розыгрыша Кубка Федерации. Шестой матч полуфинальной серии турнира состоялся на льду красноярской "Платинум-Арены" 31 марта и завершился поражением барнаульцев со счётом 2:4.

Перед началом третьего периода команда Александра Усачёва проигрывала 0:4. В заключительной двадцатиминутке динамовцам удалось отыграть две шайбы. Авторами голов стали Денис Лудцев и Евгений Филин. Но большего алтайские хоккеисты добиться не сумели.

Таким образом, "Динамо-Алтай" проиграло серию со счётом 2:4 и не сумело пробиться в финал Кубка Федерации.