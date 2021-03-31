Учительница "поставила" двойку на лбу первоклассницы в Башкирии

Учитель школы № 5 города Кумертау в Башкирии "поставила" первокласснице двойку на лоб. Девочка нарушала дисциплину во время урока рисования, а когда педагог решила поставить ей "неуд" в альбом, выяснилось, что у ребёнка его нет.

Как пишет proufu.ru, женщина решила проявить фантазию и поставила оценку ребёнку на лице. При этом класс не встал на сторону одноклассницы и осмеял её.

После урока ребёнок смыл надпись, однако воспоминания об инциденте так просто не исчезнут. Как рассказала директор Ольга Оспищева, о происшествии в администрации знают, и завтра состоится встреча с мамой пострадавшей девочки.

Учителя планируют уволить из учреждения.