В Барнауле закрыли переполненное кладбище

Кладбище в барнаульском посёлке Гоньба закрылось 31 марта. Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк. Как сообщает "Банкфакс", причина закрытия кладбища – в его переполненности.

Существует лишь несколько исключений для захоронений: участки, зарезервированные для погребения близких родственников усопшего, погребение в семейных захоронениях, погребение урн с прахом в родственные могилы.

Напомним, в 2018 году в Барнауле закрыли сразу пять кладбищ: во Власихе, Новомихайловке, Ягодном, на Змеиногорском тракте, 126д, ул. Абаканской, 35а. Причина была той же: превышение плотности захоронений.