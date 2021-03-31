В Барнауле закрыли переполненное кладбище

Кладбище в барнаульском посёлке Гоньба закрылось 31 марта. Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк. Как сообщает "Банкфакс", причина закрытия кладбища – в его переполненности.
Существует лишь несколько исключений для захоронений: участки, зарезервированные для погребения близких родственников усопшего, погребение в семейных захоронениях, погребение урн с прахом в родственные могилы.
Напомним, в 2018 году в Барнауле закрыли сразу пять кладбищ: во Власихе, Новомихайловке, Ягодном, на Змеиногорском тракте, 126д, ул. Абаканской, 35а. Причина была той же: превышение плотности захоронений.
Комментарии
На местах ТРЦ вскоре придется открывать
А что за кладбища на Змеиногорском тракте, 126д и ул. Абаканской, 35а? Как они называются?
31.03.2021 17:48
Виктор
на Змеиногорском тракте, 126д - кладбище п. Садоводов (граничит с п. Южным)
на ул. Абаканской, 35а - Ереснинское кладбище на месте бывш. деревни Ерестной (на горе, в районе ресторана "Прага"