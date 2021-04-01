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Красота за решёткой. Как осуждённые алтайской колонии стали сногсшибательными моделями

, ИА "Амител"
За корону и звание "Мисс ИК – 2021" боролись семь девушек из исправительной колонии № 11

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Конкурс красоты, весны и талантов "Мисс-ИК" прошёл в новоалтайской ИК-11. Здесь отбывают наказание женщины, осуждённые по статье 228 УК РФ ("Незаконный сбыт, приобретение и хранение наркотических и психотропных веществ"). В России для исправительных учреждений это первый подобный конкурс. В течение месяца семь девушек при поддержке модельного агентства "Стиль" придумывали и репетировали творческие номера, учились держать осанку, уверенно ходить на высоких каблуках и правильно позировать во время фотосессии. 

"Алтайский край – единственный в России, где в исправительных учреждениях проводится конкурс красоты и талантов на таком высоком уровне, с участием профессионалов модельной сферы", – подчеркнула директор агентства Татьяна Баева и сообщила, что для её компании это уже второй опыт сотрудничества с учреждениями УФСИН региона.

Размер имеет значение

Новоявленные модели демонстрировали свои таланты на трёх этапах: "Визитная карточка" – короткая самопрезентация, "Творческий конкурс" и "Дефиле в вечерних нарядах". На сцену конкурсантки вышли в дизайнерских платьях "Венецианской коллекции". Вечерние платья и авторские наряды на конкурс предоставило агентство "Стиль". Отметим, что именно из-за этих костюмов в конкурсе могли участвовать только девушки с 46-48 размером одежды.

Поддержать участниц пришли несколько осуждённых, которых смогли отпустить со швейного производства, где они трудятся. Женщины активно болели и приободряли конкурсанток.

Представитель жюри, шоумен и музыкант Александр Рухадзе отметил высокий творческий потенциал конкурсанток. Известный певец также преподнёс участницам "Мисс-ИК" подарок – исполнил для них песню.

Кто получил корону

По итогам всех конкурсных испытаний звание "Мисс ИК-11" завоевала Татьяна Иштуганова, между прочим, мама троих детей. Соперницы у Татьяны были очень достойные. Все – красавицы, глядя на которых вряд ли кто-то смог бы понять, что они осуждены за серьёзные преступления. Единственное отличие от обычных женщин: улыбка. Кажется, что когда-то они разучились улыбаться и сейчас с трудом вспоминали, как люди радуются.

Добавим, корону победительнице вручала "Мисс Барнаул – 2015", визажист и жюри конкурса Елена Соколова. Кроме того, абсолютно все конкурсантки получили призы от спонсоров и партнёров мероприятия. В награждении участвовали: председатель правления АРОО социального предупреждения правонарушений "Выбор" Анна Рябченко, директор агентства праздников, обладательница титула "Мама года – 2019" Анна Драничникова, руководитель АРОО по оказанию социальной помощи населению "Здоровая нация".

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

1.04.2021 06:42
- гость -

Приглашали потерпевших полюбоваться красотой-неземной ?

1.04.2021 07:03
Гость

А что жюри делает дочь судьи?))))

1.04.2021 07:08
- гость -

а на федеральном уровне будет конкурс? и если да, то как туда участниц доставлять будут?

1.04.2021 07:10
- гость -

Какие потерпевшие? Сказано же - женщины, осуждённые по статье 228 УК РФ ("Незаконный сбыт, приобретение и хранение наркотических и психотропных веществ", т.е. наркоманки и продавщицы наркоты.
А ты попробуй прокорми троих детей, если ты не судья, а зарплаты в путенской России только у судей, прокуроров, депутатов и губернаторов, а у остальных пособие на еду и ЖКХ

1.04.2021 07:14
Ляпота!!!

Накормят, напоют
Потеряешься, найдут...

1.04.2021 07:15
- гость -

Какой первый конкурс? Вроде в Шипуново на женской зоне проводили конкурс красоты и по стране среди зэчек много где эти конкурсы проводят, причем еще с 90-х годов. Заврались ондатры нутрии, рекламщики пиарщики.

1.04.2021 07:20
- гость -

Накормят, напоют
Потеряешься, найдут...
К главной лезбиянке в погонах отведут.

1.04.2021 07:25
- гость -


1.04.2021 07:20
- гость -


Опытная. Знающая. Чем тебя страпонили? Демокртизатором?

1.04.2021 08:05
- гость -

одна похожа на Марию Прусакову....

1.04.2021 08:11
Гость

Победительницу надо амнистировать,она осознала, раскаялась и искупила...

1.04.2021 08:12
- гость -

Такая действительно с ног сшибёт.

1.04.2021 08:16
Иsтина

А почему Навальный не участвовал? Судя по его нытью еще та баба!!!

1.04.2021 08:23
- гость -

1.04.2021 07:10
- гость -

А ты попробуй прокорми троих детей, если ..

А ты не пробовала с ногами что-нибудь сделать, чтоб поменьше раздвигались
Если не в силах прокормить

1.04.2021 08:56
- гость -

о, а Рухадзе там что делает?

1.04.2021 09:22
- гость -

Хороший кадр, где тетки из столовки смотрят. Тату нужно было награждать

1.04.2021 10:12
- гость -

Мисс Сонька "Золотая ручка"

1.04.2021 10:13
Ханыга

Так мило!!!

1.04.2021 10:38
- гость -

Рухидзэ потрогал татушку за задницу

1.04.2021 10:50
- гость -

1.04.2021 08:16
Иsтина
А почему Навальный не участвовал? Судя по его нытью еще та баба!!!

Если тебя пытать как Навального, неизвестно, кто из вас баба а кто мужик окажется.

1.04.2021 11:10
Виктор

Я не понимаю. Природная красота - это огромный подарок. Вспомним монолог Павла Воли про красивую и некрасивую девочку. Если женщина красива, то ей можно даже ничего и не делать - всё сделают мужчины. В школе будут хлестаться между собой за право проводить до дома. Потом будут биться друг с другом за деньги и приносить их жене. Можно особо не учиться, а на работе продвигаться исключительно благодаря природному обаянию. И в остальных сферах жизни получать многое просто "за красивые глаза". Вплоть до скидок на продуктовых рынках. И вот как получается, что имея от рождения такую фору, люди всё равно встают на преступную стезю, да ещё и неоднократно?..

1.04.2021 11:23
- гость -


1.04.2021 07:10
- гость -
Какие потерпевшие?

Может быть родственники умерших от наркотиков?
Эти мpази же смерть и сумашествие продавали за деньги.

Умиляйтесь дальше. Выйдут, детям вашим милашки снова продадут.

1.04.2021 11:34
- гость -

Приз - клофелин?

1.04.2021 11:34
- гость -

Если тебя пытать как Навального

И как пытают Алешу?

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