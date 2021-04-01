Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Конкурс красоты, весны и талантов "Мисс-ИК" прошёл в новоалтайской ИК-11. Здесь отбывают наказание женщины, осуждённые по статье 228 УК РФ ("Незаконный сбыт, приобретение и хранение наркотических и психотропных веществ"). В России для исправительных учреждений это первый подобный конкурс. В течение месяца семь девушек при поддержке модельного агентства "Стиль" придумывали и репетировали творческие номера, учились держать осанку, уверенно ходить на высоких каблуках и правильно позировать во время фотосессии.

"Алтайский край – единственный в России, где в исправительных учреждениях проводится конкурс красоты и талантов на таком высоком уровне, с участием профессионалов модельной сферы", – подчеркнула директор агентства Татьяна Баева и сообщила, что для её компании это уже второй опыт сотрудничества с учреждениями УФСИН региона.

Размер имеет значение

Новоявленные модели демонстрировали свои таланты на трёх этапах: "Визитная карточка" – короткая самопрезентация, "Творческий конкурс" и "Дефиле в вечерних нарядах". На сцену конкурсантки вышли в дизайнерских платьях "Венецианской коллекции". Вечерние платья и авторские наряды на конкурс предоставило агентство "Стиль". Отметим, что именно из-за этих костюмов в конкурсе могли участвовать только девушки с 46-48 размером одежды.

Поддержать участниц пришли несколько осуждённых, которых смогли отпустить со швейного производства, где они трудятся. Женщины активно болели и приободряли конкурсанток.

Представитель жюри, шоумен и музыкант Александр Рухадзе отметил высокий творческий потенциал конкурсанток. Известный певец также преподнёс участницам "Мисс-ИК" подарок – исполнил для них песню.

Кто получил корону

По итогам всех конкурсных испытаний звание "Мисс ИК-11" завоевала Татьяна Иштуганова, между прочим, мама троих детей. Соперницы у Татьяны были очень достойные. Все – красавицы, глядя на которых вряд ли кто-то смог бы понять, что они осуждены за серьёзные преступления. Единственное отличие от обычных женщин: улыбка. Кажется, что когда-то они разучились улыбаться и сейчас с трудом вспоминали, как люди радуются.

Добавим, корону победительнице вручала "Мисс Барнаул – 2015", визажист и жюри конкурса Елена Соколова. Кроме того, абсолютно все конкурсантки получили призы от спонсоров и партнёров мероприятия. В награждении участвовали: председатель правления АРОО социального предупреждения правонарушений "Выбор" Анна Рябченко, директор агентства праздников, обладательница титула "Мама года – 2019" Анна Драничникова, руководитель АРОО по оказанию социальной помощи населению "Здоровая нация".



