Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Конкурс красоты, весны и талантов "Мисс-ИК" прошёл в новоалтайской ИК-11. Здесь отбывают наказание женщины, осуждённые по статье 228 УК РФ ("Незаконный сбыт, приобретение и хранение наркотических и психотропных веществ"). В России для исправительных учреждений это первый подобный конкурс. В течение месяца семь девушек при поддержке модельного агентства "Стиль" придумывали и репетировали творческие номера, учились держать осанку, уверенно ходить на высоких каблуках и правильно позировать во время фотосессии.
"Алтайский край – единственный в России, где в исправительных учреждениях проводится конкурс красоты и талантов на таком высоком уровне, с участием профессионалов модельной сферы", – подчеркнула директор агентства Татьяна Баева и сообщила, что для её компании это уже второй опыт сотрудничества с учреждениями УФСИН региона.
Размер имеет значение
Новоявленные модели демонстрировали свои таланты на трёх этапах: "Визитная карточка" – короткая самопрезентация, "Творческий конкурс" и "Дефиле в вечерних нарядах". На сцену конкурсантки вышли в дизайнерских платьях "Венецианской коллекции". Вечерние платья и авторские наряды на конкурс предоставило агентство "Стиль". Отметим, что именно из-за этих костюмов в конкурсе могли участвовать только девушки с 46-48 размером одежды.
Поддержать участниц пришли несколько осуждённых, которых смогли отпустить со швейного производства, где они трудятся. Женщины активно болели и приободряли конкурсанток.
Представитель жюри, шоумен и музыкант Александр Рухадзе отметил высокий творческий потенциал конкурсанток. Известный певец также преподнёс участницам "Мисс-ИК" подарок – исполнил для них песню.
Кто получил корону
По итогам всех конкурсных испытаний звание "Мисс ИК-11" завоевала Татьяна Иштуганова, между прочим, мама троих детей. Соперницы у Татьяны были очень достойные. Все – красавицы, глядя на которых вряд ли кто-то смог бы понять, что они осуждены за серьёзные преступления. Единственное отличие от обычных женщин: улыбка. Кажется, что когда-то они разучились улыбаться и сейчас с трудом вспоминали, как люди радуются.
Добавим, корону победительнице вручала "Мисс Барнаул – 2015", визажист и жюри конкурса Елена Соколова. Кроме того, абсолютно все конкурсантки получили призы от спонсоров и партнёров мероприятия. В награждении участвовали: председатель правления АРОО социального предупреждения правонарушений "Выбор" Анна Рябченко, директор агентства праздников, обладательница титула "Мама года – 2019" Анна Драничникова, руководитель АРОО по оказанию социальной помощи населению "Здоровая нация".
Комментарии
Приглашали потерпевших полюбоваться красотой-неземной ?
А что жюри делает дочь судьи?))))
а на федеральном уровне будет конкурс? и если да, то как туда участниц доставлять будут?
Какие потерпевшие? Сказано же - женщины, осуждённые по статье 228 УК РФ ("Незаконный сбыт, приобретение и хранение наркотических и психотропных веществ", т.е. наркоманки и продавщицы наркоты.
А ты попробуй прокорми троих детей, если ты не судья, а зарплаты в путенской России только у судей, прокуроров, депутатов и губернаторов, а у остальных пособие на еду и ЖКХ
Накормят, напоют
Потеряешься, найдут...
Какой первый конкурс? Вроде в Шипуново на женской зоне проводили конкурс красоты и по стране среди зэчек много где эти конкурсы проводят, причем еще с 90-х годов. Заврались ондатры нутрии, рекламщики пиарщики.
Накормят, напоют
Потеряешься, найдут...
К главной лезбиянке в погонах отведут.
1.04.2021 07:20
- гость -
Опытная. Знающая. Чем тебя страпонили? Демокртизатором?
одна похожа на Марию Прусакову....
Победительницу надо амнистировать,она осознала, раскаялась и искупила...
Такая действительно с ног сшибёт.
А почему Навальный не участвовал? Судя по его нытью еще та баба!!!
1.04.2021 07:10
- гость -
А ты попробуй прокорми троих детей, если ..
А ты не пробовала с ногами что-нибудь сделать, чтоб поменьше раздвигались
Если не в силах прокормить
о, а Рухадзе там что делает?
Хороший кадр, где тетки из столовки смотрят. Тату нужно было награждать
Мисс Сонька "Золотая ручка"
Так мило!!!
Рухидзэ потрогал татушку за задницу
1.04.2021 08:16
Иsтина
А почему Навальный не участвовал? Судя по его нытью еще та баба!!!
Если тебя пытать как Навального, неизвестно, кто из вас баба а кто мужик окажется.
Я не понимаю. Природная красота - это огромный подарок. Вспомним монолог Павла Воли про красивую и некрасивую девочку. Если женщина красива, то ей можно даже ничего и не делать - всё сделают мужчины. В школе будут хлестаться между собой за право проводить до дома. Потом будут биться друг с другом за деньги и приносить их жене. Можно особо не учиться, а на работе продвигаться исключительно благодаря природному обаянию. И в остальных сферах жизни получать многое просто "за красивые глаза". Вплоть до скидок на продуктовых рынках. И вот как получается, что имея от рождения такую фору, люди всё равно встают на преступную стезю, да ещё и неоднократно?..
1.04.2021 07:10
- гость -
Какие потерпевшие?
Может быть родственники умерших от наркотиков?
Эти мpази же смерть и сумашествие продавали за деньги.
Умиляйтесь дальше. Выйдут, детям вашим милашки снова продадут.
Приз - клофелин?
Если тебя пытать как Навального
И как пытают Алешу?