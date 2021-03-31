Таксист погиб после столкновения с жилым домом в Алтайском крае

Водитель автомобиля Skoda Octavia вылетел с дороги и въехал в нежилой дом в селе Гуселетово Алтайского края. Мужчина скончался на месте.

Как сообщает отделение пропаганды краевого ГИБДД, инцидент произошёл в 7 утра на 14-м километре автодороги Романово – Гуселетово – Бурановка. 40-летний мужчина следовал по трассе со стороны села Мормыши в сторону Романово и не справился с управлением, съехав с дороги и вылетев в кювет, где столкнулся с препятствием.

В результате полученных травм водитель скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", транспортное средство использовалось в качестве такси.