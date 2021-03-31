Житель Рубцовска сядет в тюрьму за то, что насмерть забил соседа по общежитию

47-летнего жителя Рубцовска признали виновным в убийстве. Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы, рассказали в региональном СК.

"По данным следствия и суда, в ноябре 2020 года в городе Рубцовске между осуждённым и бывшим соседом по общежитию, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора на бытовой почве", – говорится в сообщении.

Злоумышленник нанёс 55-летнему потерпевшему множество ударов по голове, в том числе металлическим ковшом и деревянной палкой, от которых мужчина потерял сознание, а потом задушил его.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал полностью.

Ранее сообщалось, что в Курской области врача-реаниматолога задержали по подозрению в убийстве 21-летней медсестры. Следователи полагают, что мужчина испытывал личную неприязнь к коллеге, из-за чего избил её и задушил. Смерть девушки наступила от асфиксии.