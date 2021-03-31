Дети, МРОТ и медицина. Власти Алтайского края подготовили поправки к уставу региона

В связи с поправками к Конституции РФ власти Алтайского края скорректируют устав региона. В документе закрепят семейные ценности, право на достойную оплату труда и определят совместные компетенции региональных и федеральных властей по другим вопросам.

Как сообщает пресс-служба правительства края, после вступления поправок в силу в регионе создали специальную комиссию из депутатов АКЗС, представителей органов власти, профессионального сообщества и общественников, которые будут разрабатывать поправки к уставу региона.

31 марта губернатор Виктор Томенко провёл заседание, где одобрили концепцию внесения изменений в основной закон Алтайского края. Законодательную инициативу на рассмотрение совместно представят правительство региона и АКЗС.

Так, вслед за поправками к Конституции в документе закрепят положения о защите семьи, материнства, отцовства и детства, а дети провозглашаются приоритетом региональной государственной политики. Также в основной закон будет внесено право каждого на вознаграждение за труд не ниже установленного федеральным законом МРОТ.

Также основной закон дополнят возможностью установления особого статуса столицы региона и созданием в крае муниципальных округов.

Отдельно некоторые вопросы перенесут к совместной с федеральными властями компетенции – в сфере сельского хозяйства, молодёжной политики и других. Также уточняется роль региона и федеральных органов в решении вопросов здравоохранения – к ним предлагается отнести обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья.