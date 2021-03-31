Вице-премьер Голикова: Россия вернулась к плановой работе системы здравоохранения

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия возвращается к плановой работе системы здравоохранения. Её слова приводит РИА Новости.

Она отметила, что за счёт спада заболеваемости коронавирусом в России удалось в более чем в 2,5 раза снизить количество коек, которое необходимо для лечения больных COVID-19 – с 279 тысяч до 119 тысяч.

"Мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры", – сказала Голикова.

Напомним, плановая медицинская помощь была приостановлена в России в апреле 2020 года из-за пандемии коронавируса. Впоследствии право возобновлять работу медучреждений передали региональным властям.

В Алтайском крае плановая медпомощь возвращалась поэтапно. В июне власти разрешили проводить плановую госпитализацию, диспансеризацию, профосмотры, вакцинацию населения и посещать поликлиники.

Полностью возобновили медпомощь уже в декабре – тогда к прежнему режиму работу вернулись все учреждения региона.