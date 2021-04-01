Вопрос ценностей. В Совфеде недовольны песней Манижи для Евровидения

Сенатор Елена Афанасьева во время пленарного заседания в Совфеде подняла вопрос о песне Манижи, с которой певица поедет на Евровидение. Афанасьевой она явно пришлась не по душе.

"Многих россиян удивил выбор исполнительницы от России на Евровидение. Удивила её внешность, удивила песня. Не понятно, что это вообще было", – заявила сенатор.

По мнению Афанасьевой, смысл в песне отсутствует, а танцы какие-то "афроамериканские". Сенатор считает, что нужно понять, каких ценностей придерживается исполнительница.

Афанасьева предложила пригласить организаторов конкурса в Совфед, когда проводятся Дни регионов и выступают народные коллективы из различных субъектов РФ, пишет РИА Новости.