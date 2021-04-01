Вопрос ценностей. В Совфеде недовольны песней Манижи для Евровидения

Сенатор Елена Афанасьева во время пленарного заседания в Совфеде подняла вопрос о песне Манижи, с которой певица поедет на Евровидение. Афанасьевой она явно пришлась не по душе.
"Многих россиян удивил выбор исполнительницы от России на Евровидение. Удивила её внешность, удивила песня. Не понятно, что это вообще было", – заявила сенатор.
По мнению Афанасьевой, смысл в песне отсутствует, а танцы какие-то "афроамериканские". Сенатор считает, что нужно понять, каких ценностей придерживается исполнительница.
Афанасьева предложила пригласить организаторов конкурса в Совфед, когда проводятся Дни регионов и выступают народные коллективы из различных субъектов РФ, пишет РИА Новости.
Комментарии
своей рабой занимайся или сама езжай на евровидение.
У спортсменов ни флага, ни родины
У артистов гастарбайтеры Россию представляют ...
танцы какие-то "афроамериканские".
Это как? Что то смешала
"Суровые" люди эти сенаторы...Песня им не та, "манижа" не та... А вопрос поставить о организаторах этого "выбора" наверное немножко страшно, напр. о Эрнсте (Кавалер всех степеней Ордена " за заслуги перед Отечеством"
Наверно все остальные проблемы в стране эти сенаторы уже решили...
Матвиенко: «Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это»
Валя, это о совете Федерации...
Эх, послать бы Валю... на... Евровидение... Пусть им там хоть гимн наш напукает...
Совет Федерации еще бы собрали по этому великому поводу.