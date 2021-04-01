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Вопрос ценностей. В Совфеде недовольны песней Манижи для Евровидения

, ИА "Амител"
Организаторов отбора пригласили на выступление народных коллективов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сенатор Елена Афанасьева во время пленарного заседания в Совфеде подняла вопрос о песне Манижи, с которой певица поедет на Евровидение. Афанасьевой она явно пришлась не по душе.

"Многих россиян удивил выбор исполнительницы от России на Евровидение. Удивила её внешность, удивила песня. Не понятно, что это вообще было", – заявила сенатор. 

По мнению Афанасьевой, смысл в песне отсутствует, а танцы какие-то "афроамериканские". Сенатор считает, что нужно понять, каких ценностей придерживается исполнительница.

Афанасьева предложила пригласить организаторов конкурса в Совфед, когда проводятся Дни регионов и выступают народные коллективы из различных субъектов РФ, пишет РИА Новости.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

1.04.2021 06:25
- гость -

своей рабой занимайся или сама езжай на евровидение.

1.04.2021 06:27
- гость -

У спортсменов ни флага, ни родины
У артистов гастарбайтеры Россию представляют ...

1.04.2021 06:52
- гость -

танцы какие-то "афроамериканские".

Это как? Что то смешала

1.04.2021 07:47
ПЕТР

"Суровые" люди эти сенаторы...Песня им не та, "манижа" не та... А вопрос поставить о организаторах этого "выбора" наверное немножко страшно, напр. о Эрнсте (Кавалер всех степеней Ордена " за заслуги перед Отечеством"

1.04.2021 07:49
- гость -

Наверно все остальные проблемы в стране эти сенаторы уже решили...

1.04.2021 08:45
Антон Получка

Матвиенко: «Какие-то кони-люди, какой-то бред. Я вообще не понимаю, о чем это»

Валя, это о совете Федерации...

1.04.2021 08:49
- гость -

Эх, послать бы Валю... на... Евровидение... Пусть им там хоть гимн наш напукает...

1.04.2021 09:12
- гость -

Совет Федерации еще бы собрали по этому великому поводу.

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