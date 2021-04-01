Соцсети: на Алтае обнаружили концлагерь для скота

Жители села Усть-Кокса в Республике Алтай рассказали о ферме, заполненной трупами животных. Местные жители через соцсети просят принять меры.

"Говорят, на когда-то большом хозяйстве, которое существует с 90-х годов, случился кризис. Людям перестали платить, никто не работает, от того за скотом никто не следит. Павших коров и телят в загонах никто не убирает. Тут же пасутся выжившие, которые едят сено вперемешку с навозом. Есть истощённые животные, которые уже не могут встать", – написали обеспокоенные жители в сообществе Barnaul22.

По словам людей, зимой туши мёртвых животных растаскали собаки, а весной всё это будет разлагаться. Местные жители боятся инфекции.