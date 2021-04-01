В России стартовал весенний призыв в армию

1 апреля в России начинается весенний призыв на военную службу, который продлится до 15 июля. Соответствующий указ подписал глава государства.
В войска будет призвано 134 650 граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Как сообщают в Минобороны России, призыв будет осуществляться с соблюдением мер профилактики по коронавирусу.
"Военные комиссариаты обеспечены достаточным количеством медицинского имущества, в том числе средствами индивидуальной защиты, – уточнили в ведомстве. – При перевозке граждан на сборные пункты и к местам прохождения военной службы будет использоваться транспорт, в обязательном порядке прошедший специальную дезинфекционную обработку".
В работе военных комиссариатов задействуют сотрудников, которые уже переболели коронавирусной инфекцией либо прошли вакцинацию от неё.
Комментарии
Безобразие полное - в стране правят миллиардеры во главе с нелегитимным, а призыв на военную службу молодёжи для защиты этих жуликов и воров сохраняется! Абрамович на украденные у населения России деньги разлагается на западе, купается в роскоши, строит за сотни миллионов долларов яхты, при общем обнищании населения страны, а эти молодые ребята должны защищать его собственность?!
21 век на дворе, а власть продолжает нуждаться в бесплатных рабах. Позор.
Аборигейка, а ты как от армии отмазался? Писался?
А боря взял справку в дурдоме, в военкомате этой справке поверили потому что с ним пообщались.Так он и откосил от армии.
Эти призывники материнский капитал не получали
Вове и компании они ни чего не должны
1.04.2021 08:47
- гость -
- гость -
Безобразие полное
Занимайтесь безобразием у себя на Украине, где ковидные больницы уже без врачей.
> 1.04.2021 08:47
> - гость -
Помимо упырей-миллиардеров и коррупционеров в стране живут ещё твои мама и папа и/или другие дорогие тебе люди.
Их тоже нужно защищать.
Феодальные пережитки.
1.04.2021 09:07
Такие дела
А Израиль феодальное государство?
1.04.2021 09:11
- гость -
А Израиль феодальное государство?
Это другое. Там миллиардеры катаются на моторных лодках.
1.04.2021 09:11
- гость -
А в РФ ты получаешь от государства денежный подарок по окончании армейской службы ("маанак шихрур", для оплаты обучения или для открытия собственного бизнеса?
Ты если начинаешь сравнивать, так сравнивай до конца. Швейцарию вспомни.
1.04.2021 09:06
Евгений
Не надо мне объяснять, офицеру Советской Армии, но для этого должна быть контрактная Армия. Это настолько очевидно, что можно со 100% уверенностью утверждать - ты троль!!!
1.04.2021 09:17
АБОРИГЕН
Швейцарию вспомни.
Только про Швейцарию не надо. Живут всю жизнь в бункерах с кучей оружия, боясь неизвестно кого.
1.04.2021 08:47
- гость -
Хочешь кормить армию НАТы, имея у себя разборки как в 90-е ?
1.04.2021 09:11
- гость -
ЭТО ДРУГОЕ!))) Израиловка на вечном военном положении, там стреляют ежедневно. Кроме этого, я не читал их нормативных актов о призыве, но мне рассказывали люди там отслужившие, что моржешь и не идти в армейку, но дальнейшая твоя судьба в этом государстве тогда будет не перспективной. И т.д. нюансы.
1.04.2021 09:06
Евгений
Их тоже нужно защищать.
ты текст присяги читал, там приоритеты чётко расставлены
1.04.2021 09:25
- гость -
Это ты хочешь, тебя устраивает и дедовщина и уничтоженный Адмирал Кузнецов?! Армия нужна контрактная, но деньги для такой армии, благодаря таким как, отдают на яхты и футбольные клубы усмановымабрамовичам - и тебя это устраивает!!!
1.04.2021 09:25
- гость -
А ты не просто тролль - ты государственный преступник - враг России! Ты к чему призываешь, чтобы продолжалась политика, когда воры-миллиардеры вкладывали деньги, украденные у населения России, в экономику стран НАТО. Покупка спортивных клубов Англии, Франции, Германии (стран НАТО), строительство яхт не на заводах нашей страны а в Германии - это поддержка экономики стран НАТО, что в конечном итоге позволяет этим странам больше средств выделять на вооружения! Тебе это не понятно?!
1.04.2021 09:56
- гость -
1.04.2021 09:25
- гость -
Это ты хочешь, тебя устраивает и дедовщина и уничтоженный Адмирал Кузнецов?! Армия нужна контрактная, но деньги для такой армии,
Что такое армия за деньги - достаточно посмотреть на американскую или украинскую армию, это просто пугало, а не армия.
А то что вы хотите усугубить частную собственность в стране печально, ничего хорошего из этого не выйдет. Будет полное разграбление и вымирание.
1.04.2021 10:18
- гость -
ты не просто тролль - ты государственный преступник - враг России! Ты к чему призываешь, чтобы продолжалась политика, когда воры-миллиардеры вкладывали деньги, украденные у населения России, в экономику стран НАТО. Покупка спортивных клубов Англии, Франции,
Ты мокрое с зеленым не путай.
Призываешь к социализму, закрытию капиталла внутри страны по типу северной кореи?
1.04.2021 10:18
- гость -
К слову, Абрамович купил футбольный клуб уже на проценты от своих инвестиций. Но перед этим он отстроил Чукотский АО и его столицу Анадырь.
Армия должна быть добровольческой, и тем, кто пойдет на службу должны быть всякие блага предложены, чтобы был выбор. Я при СССР пошел в армию добровольно и мне легко служилось, в отличии от тех, кого насильно забрали.
Аборигена в российскую армию не призывали потому что у него на паспорте вилка нарисована .
1.04.2021 10:34
- гость -
Да ты еще и лжец - я к социализму не призываю, это делаешь ты, одобряя Армию по призыву.
1.04.2021 11:03
- гость -
Еще один лжец - какие проценты, от каких инвестиций?!
"Российский олигарх Роман Абрамович приобрел английский футбольный клуб «Челси» примерно за 140 млн. фунтов стерлингов в 2003 году, на деньги, полученные с продажи доли акций «Сибнефти».
И по поводу Анадыря лжешь - мой сосед вынужден был из Анадыря уехать - всё разорили! А на самом деле олигарх успел «подмять» под себя почти весь самый выгодный бизнес на Чукотке.