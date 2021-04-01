В России стартовал весенний призыв в армию

1 апреля в России начинается весенний призыв на военную службу, который продлится до 15 июля. Соответствующий указ подписал глава государства.

В войска будет призвано 134 650 граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Как сообщают в Минобороны России, призыв будет осуществляться с соблюдением мер профилактики по коронавирусу.

"Военные комиссариаты обеспечены достаточным количеством медицинского имущества, в том числе средствами индивидуальной защиты, – уточнили в ведомстве. – При перевозке граждан на сборные пункты и к местам прохождения военной службы будет использоваться транспорт, в обязательном порядке прошедший специальную дезинфекционную обработку".

В работе военных комиссариатов задействуют сотрудников, которые уже переболели коронавирусной инфекцией либо прошли вакцинацию от неё.