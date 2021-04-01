Социальные пенсии проиндексировали в России

С 1 апреля вступило в силу постановление правительства России об индексации социальных пенсий на 3,4%, сообщают "Известия".
Из бюджета Пенсионного фонда на эти цели выделено 12,8 млрд рублей. Повышение коснулось более 3,9 млн человек.
Социальные пенсии получают люди, которые не имеют достаточного трудового стажа для начисления страховой пенсии. Также они положены тем, кто имеет инвалидность или потерял кормильца.
Размер страховой пенсии рассчитан в соответствии с показателем прожиточного минимума человека за прошедшие два года. Он составил 10 183 рубля.
Комментарии
А сколько украли за 9 лет заморозки накопительной части?
не успели проиндексировать, а цены уже в космос полетели (в частности, новэкс отличился)
Опять тем, кто не работал. Класс!
1.04.2021 10:04
- гость -
не успели проиндексировать, а цены уже в космос полетели (в частности, новэкс отличился)
А Вы думали импортозамещенеие по другому выглядит? Товары хуже по качеству по высокой цене. Надо всегда это понимать.
1.04.2021 10:42
Fkt
мы думали, что новэкс и раньше был дорогое удовольствие, без замещений