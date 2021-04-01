Полицейские и медики "кое-как поймали" голого мужчину в Барнауле

Фото: t.me/vkurse22
Голый мужчина устроил прогулку в Барнауле. Кадрами с места инцидента поделились местные жители в Telegram-канале "В курсе 22".
"Полиция, медики бегали за ним, кое-как его поймали", – рассказал очевидец случившегося.
На кадрах видно, что человек едва ли смущён своей наготой. О дальнейшей его судьбе и причинах поступка пока ничего неизвестно.
Ранее в Барнауле неизвестный мужчина продемонстрировал несовершеннолетней девочке свой половой орган и скрылся. Эксгибициониста видели 19 марта в 19:15 у дома по адресу ул. Чкалова, 89.
Комментарии
почему в арсенале полиции нет лассо или сети, быстрее бы поймали)
разденься , выйди на улицу голой!
зачем популяризировать это?
у народа и так башню рвёт, лишь бы в интернете засветиться и просмотров набрать
Весна.
Спайсухи наверно перекурил )))
С 1 апреля!
Нормально у полиции все с арсеналом, а вот из дурки уже выйдет с выжжеными мозгами! Так и держим лидерство по псих. заболеваниям! Вот кого надо проверять и проверять, а еще и сокращения вводить, только увеличивают количество людей на якобы лечение!!!
С 1 апреля!
наливай
сытенький такой прям)
Сачком большим его надо было ловить, как в Китае, а у наших даже сачков нет, а эффективно, и не убежит и связан.
В лесу раздавался топор дровосека
Им дровосек отгонял го мосека
Кончились силы, упал дровосек
Им без труда овладел го мосек
Женщину бы быстрей поймали
Нуууу, началось! Весна всегда даёт о себе знать.
Холодно же на улице. Не май месяц. Какой-нибудь последователь Порфирия Иванова.