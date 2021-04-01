Полицейские и медики "кое-как поймали" голого мужчину в Барнауле

Фото: t.me/vkurse22

Голый мужчина устроил прогулку в Барнауле. Кадрами с места инцидента поделились местные жители в Telegram-канале "В курсе 22".

"Полиция, медики бегали за ним, кое-как его поймали", – рассказал очевидец случившегося.

На кадрах видно, что человек едва ли смущён своей наготой. О дальнейшей его судьбе и причинах поступка пока ничего неизвестно.

Ранее в Барнауле неизвестный мужчина продемонстрировал несовершеннолетней девочке свой половой орган и скрылся. Эксгибициониста видели 19 марта в 19:15 у дома по адресу ул. Чкалова, 89.