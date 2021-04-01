Приставы ищут ребёнка в Алтайском крае, чтобы вернуть матери

Судебные приставы разыскивают восьмилетнего мальчика, которого по решению суда необходимо вернуть матери, сообщили amic.ru в пресс-службе УФССП по Алтайскому краю.

Женщина проживает в Норильске, однако ребёнок, по данным приставов, предположительно, находится на территории другого сибирского региона.

"Ребёнок, предположительно, проживает на территории Алтайского края, однако точное местонахождение остаётся неизвестным, – рассказали в ведомстве. – УФССП России по Алтайскому краю обращается к гражданам: если вы обладаете информацией о местонахождении несовершеннолетнего лица, сообщите об этом".

Информация о том, где находится ребенок, принимается по телефонам: 8 (3852) 33-81-54, 29-59-44, 24-84-98, а также 8-913-228-74-08.