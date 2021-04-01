Почти 14 млн рублей направили на противопаводковые мероприятия в Барнауле

На проведение противопаводковых мероприятий в столице Алтайского края направили 13,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

В ведомстве рассказали, что 31 марта прошли работы на участке улицы Просторной – там провели расчистку труб и направили стоки вдоль улицы, чтобы вода шла через трубы на Павловском тракте и попадала в пруд-накопитель. Кроме того, на низменном участке Змеиногорского тракта ранее был организован вывоз снега, с 29 по 31 марта на территории вели откачку талых вод с помощью мотопомп.

"Наступает первая волна паводка – в этот этап проходят склоновые воды. Первую "проверку" мы прошли с 22 по 27 марта, когда установились достаточно высокие температуры. Потепление может привести к подтоплению низменных мест в городе. По состоянию на 31 марта, в единую дежурную диспетчерскую службу поступило 92 обращения жителей, в результате оперативного реагирования подтопления домов не было допущено, частично вода зашла на 24 придомовые территории, заявки отрабатываем совместно с районами", – уточнил замначальника управления по делам ГОЧС Барнаула Владимир Тяглый.

Также отмечается, что к работе готово порядка 115 единиц противопаводковой техники, а гидротехнические сооружения уже обследовали и подготовили к пропуску вод. Помимо этого, проводится расчистка русел малых рек в местах потенциального вскрытия льда, а работы по очистке ливневой канализации выполнили уже более чем на 70%. Также с территории города вывезли свыше 60 тысяч кубометров снега.