Более 9,1 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 9 169 – до 4 554 264 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся отмечается в Москве (+2151 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+710) и Московской области (+560). Алтайский край (+99) на 1 апреля занимает 20-ю строчку рейтинга.

Выздоровели за весь период 4 176 419 человек, в том числе 10 247 – за последние сутки.

Скончались ещё 383 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 99 233 летальных случая.