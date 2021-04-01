Россия не планирует создавать с Китаем военный союз по аналогии с НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России и Китаю не нужен военный союз наподобие НАТО. Он отметил, что в одном из совместных документов на высшем уровне "подчёркнуто, что наши отношения не являют собой военный союз, эту цель мы не преследуем".

"Военный союз в его классическом понимании мы видим на примере НАТО, такого союза нам не надо", – цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что подобные союзы характерны для эпохи холодной войны. Сейчас же, считает он, нужно мыслить современными категориями, когда формируется многополярность.

"В этом смысле наши отношения с Китаем совсем другие, нежели отношения классического военного союза. Может быть, они даже более близкие в определённом смысле", – заявил Лавров.