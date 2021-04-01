Полицейский застрелил девять лошадей в Горном Алтае

Правоохранители задержали подозреваемого в расстреле табуна лошадей в Усть-Коксинском районе, сообщили amic.ru в пресс-службе СУ СКР по Республике Алтай.

Им оказался 36-летний начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Онгудайскому району.

Следователи выяснили, что полицейский из огнестрельного оружия убил восемь кобыл и жеребца, а также ранил двух кобыл. Лошади принадлежали трём местным жителям.

Материальный ущерб оценён в 1,3 млн рублей. Причины совершения преступления пока не установлены.

Против сотрудника полиции возбудили уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлёкшее причинение значительного ущерба". Решается вопрос о заключении мужчины под стражу.