На скандального пранкера Эдварда Била завели уголовное дело за массовое ДТП в Москве

1 апреля в Москве произошло массовое ДТП, виновником которого, по предварительным данным, стал скандально известный российский пранкер Эдвард Бил. Как сообщает ряд Telegram-каналов, по результатам освидетельствования стало известно, что блогер был трезв.
По информации Baza, правоохранителям Бил сказал, что заигрался в "пятнашки" и не справился с управлением при обгоне очередного автомобиля, отчего и вылетел на встречную полосу. В результате аварии пострадала женщина, которую госпитализировали в реанимационное отделение больницы имени Пирогова.
На блогера завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Ему грозит до двух лет лишения свободы.
Как пишет Mash, представлять интересы Эдварда в суде вызвался Эльман Пашаев, который выступал в роли адвоката по делу Михаила Ефремова.
Комментарии
О времена, о нравы. Ничтожества, внезапно ставшие знаменитостями занимают умы и сердца миллионов.
Вопрос к полиции: почему при ТАКОМ количестве неоплаченных штрафов он спокойно ездил?
2.04.2021 09:14
- гость -
Вы бы еще это на Сахалине спросили.
это вообще что за перец? так можно все дтп освещать и комментировать -места не хватит
Какое милое, одухотворенное лицо! Ну не мог такой человек быковать...
После 10 штрафа уже надо меры принимать, а у него их сотни и никому неба нет, пока жизни не лишит
Кто это? Эдуард Билялетдинов?
Что делать с подобными гонщиками, у которых шило в одном месте? Не знаю, но "поведение любого кота после кастрации меняется только в лучшую сторону. Удивленные хозяева обнаруживают у своих ног ласкового, домашнего котика, запах мочи постепенно выветривается, пропадает агрессия и ночные вопли, все счастливы и питомец в том числе".
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мда...
2.04.2021 10:49
almas
Даже амик не пропускает твои позорные писульки.
11:59 - гость - Даже амик не пропускает твои позорные писульки.
в том смысле, что они позорят тебя
не пропустили потому что у Билл подставил впереди Де. исправлять не собираюсь, ну не нравится амику - это дело его. А тебя, гость, мордочкой опять тыкать будем в твои пустоголовые измышления
Эта история для тех, кому не хватило истории с Ефремовым! Цирк перед выборами - иформационный шум для кастрюлеголовых
2.04.2021 12:51
almas
потому что у Билл подставил впереди Де
Молодец, что обозначаешь себя в своих писульках.
almas
Ты бы свои сексуальные фантазии не выставлял на общий обзор. Хорошо, что ты не гениколог. Боюсь представить твою заставку.
Пусть в тюрьме теперь поиграет в пятнашки. Господи на кого он похож. Ужас. Посадить в тюрьму. Из-за него человек в больнице, а он по дороге в пятнашки играет. Вот такие у нас водилы есть.
Алмазов, а по-французски тяжело написать? Как ребёнок, например, d'Bill.
2.04.2021 15:05
AntonTM
Это не Алмазов. Алмазов хоть и опп, но умнее этого в раз 100.
2.04.2021 15:20
- гость -
Давно здесь не был. Куда дели дедушку?! )))