Валун рухнул на барнаульского спортсмена во время соревнований в Пакистане

Несчастный случай произошёл с членом сборной команды российских спортсменов туристов-водников. О происшествии рассказали в сообществе Barnaul22.

Группа проходила связку водных маршрутов шестой категории на реке Инд в Пакистане. Когда спортсмены переодевались в автобусе, на него рухнул валун, пробив корпус. Оказалось, что в ущелье после продолжительных дождей начался камнепад.

"Сергей Митюков (г. Барнаул) получил многочисленные травмы и переломы. Он был доставлен в военный госпиталь в ближайший город Скарду, далее военным бортом в Исламабад. Сейчас пострадавший находится в больнице, состояние стабильно тяжёлое", – сказано в сообщении.

Привезти Митюкова в Россию пока невозможно. Ему предстоит несколько операций и дорогостоящее лечение в больнице.