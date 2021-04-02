СМИ: барнаульский школьник пригрозил устроить "мясо в школе" из-за двойки за контрольную

Барнаульский школьник пригрозил устроить "мясо" в барнаульской школе № 122. Причиной несостоявшегося "колумбайна" стала двойка за контрольную по математике.

Как пишет "Банкфакс", 4 марта подросток написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" с угрозами.

"Завтра случится кое-что грандиозное. Завтра будет мясо в школе. Меня довели этой контрольной по матеше. Моя жизнь разделилась на "до" и "после", – написал школьник и прикрепил под постом видеозапись с одним из случаев стрельбы в школе.

Спустя несколько часов ученик удалил пост, однако 30 марта директор лицея обратился в полицию.

Правоохранители опросили подростка. Он объяснил, что 4 марта получил двойку за контрольную и опубликовал пост на эмоциях. Он заверил полицейских, что ничего подобного делать не собирался. Несмотря на это, стражи порядка ведут проверку, а у отчима лицеиста изъяли охотничьи ружья и патроны к ним.

Завуч лицея Людмила Мишина рассказала, что учреждение уже отчиталось о ситуации по всем инстанциям, а с самим школьником провели беседу и наметили план дальнейшей работы. Она отметила, что подросток любит "что-нибудь такое сказать", а за этот инцидент уже "приходил, извинялся".