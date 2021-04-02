До +17 градусов потеплеет в Алтайском крае

Тёплые выходные обещают синоптики в Алтайском крае. По данным регионального Гидрометцентра, 3 и 4 апреля столбики термометров будут держаться на плюсовых отметках.

В субботу в Алтайском крае без существенных осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днём составит от +2 до +7 градусов, по югу – до +12°С.

В ночь на воскресенье температура воздуха в регионе опустится до -5...-10 градусов. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Днём в воскресенье, 4 апреля, в Алтайском крае осадков не ожидается. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура составит от +4 до +9 градусов, местами по югу – до +14°С.

В понедельник, 5 апреля, днём в регионе без осадков. Местами по западу небольшие дожди. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура составит от +7 до +12 градусов, местами по югу – до +17.

В Барнауле в субботу днём синоптики обещают +4...+6 градусов, осадков при этом не ожидается. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 4-9 м/c.

В ночь на воскресенье в краевой столице прогнозируют -7...-9 градусов, без осадков.

Днём в воскресенье, 4 апреля, в Барнауле будет +6...+8 градусов. Без осадков. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В понедельник, 5 апреля, днём в Барнауле преимущественно без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура составит от +9 до +11 градусов.