Алтайский краеведческий музей зовёт в гости в последний раз перед закрытием

Алтайский краеведческий музей предупредил о скором закрытии. С 19 апреля в учреждении начнётся демонтаж экспозиций.
Как рассказали в пресс-службе музея, у посетителей есть последняя возможность запечатлеть его в старом виде – в апреле и мае там разберут основные экспозиционные залы.
"Спешите "пообщаться" со своими любимыми экспонатами – розовым пеликаном и лосем-альбиносом в зале природы, скифским котлом и тюркским изваянием в зале археологии, "Машиной Ползунова" в зале по горнозаводскому делу. Ведь всё это вы сможете увидеть снова только после завершения реконструкции!" – сказано в сообщении в социальных сетях.
Комментарии
Впервые услышала. Почему закрывают музей?
Ну, один музей уже "отремонтировали" на площади Октября, не известно ещё сколько бюджетных денег будут вбухивать. Теперь по той же схеме Краеведческий "починят", вопрос за сколько миллиардов?
Лося под лестницей и медведя давно уж выкинули. Мыши съели...