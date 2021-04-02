Алтайский краеведческий музей зовёт в гости в последний раз перед закрытием

Алтайский краеведческий музей предупредил о скором закрытии. С 19 апреля в учреждении начнётся демонтаж экспозиций.

Как рассказали в пресс-службе музея, у посетителей есть последняя возможность запечатлеть его в старом виде – в апреле и мае там разберут основные экспозиционные залы.

"Спешите "пообщаться" со своими любимыми экспонатами – розовым пеликаном и лосем-альбиносом в зале природы, скифским котлом и тюркским изваянием в зале археологии, "Машиной Ползунова" в зале по горнозаводскому делу. Ведь всё это вы сможете увидеть снова только после завершения реконструкции!" – сказано в сообщении в социальных сетях.