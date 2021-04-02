Восемь алтайских спортсменов могут поехать на Олимпиаду в Токио

Восемь алтайских спортсменов попали в список кандидатов на участие в Олимпиаде в Токио в 2021 году. Перечень уже утверждён Минспортом РФ и Олимпийским комитетом России.

Как сообщает "Алтайский спорт", всего в список вошли 1125 человек. Среди них спортсмены центра спортивной подготовки Алтайского края Александр Дьяченко и Ирина Андреева (гребля на байдарках и каноэ), Юрий Клопцов, Полина Миллер и Сергей Шубенков (лёгкая атлетика), Илья Сибирцев (плавание), Сергей Каменский (пулевая стрельба) и Виталий Щур (греко-римская борьба).

Как отметил глава центра Владимир Альт, большая часть включённых в список спортсменов не отправятся на Олимпиаду, он формируется на основании данных федераций по видам спорта, чтобы Олимпийский комитет России открыл финансирование подготовки к соревнованиям. Полная ясность по спортсменам появится в июне – тогда опубликуют список участников в Олимпиаде. При этом в нём могут оказаться люди, которых сейчас там нет.