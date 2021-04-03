Следственный комитет разыскивает пропавшую жительницу Кулунды со шрамом на лице

Следственный комитет Алтайского края разыскивает 47-летнюю жительницу села Кулунда, которая ушла из дома ещё 6 января 2021 года и до сих пор её местонахождения неизвестно. Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство", сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.

На вид пропавшей около 45-50 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы короткие тёмно-русые. Была одета в укороченную дублёнку коричневого цвета со светлыми меховыми вставками на плечах, фиолетовую вязаную шапку, чёрные зимние сапоги.

Особая примета: шрам 2 см на брови над правым глазом, мешки под глазами, сильный отёк лица.

Следователи просят граждан сообщить любую информацию о местонахождении разыскиваемой по номерам: 8 (385-66) 22664, 8 (385-2) 29-80-02.