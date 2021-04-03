Перебегала дорогу: в полиции рассказали о ДТП со сбитым ребёнком в Барнауле

Стали известны подробности ДТП в Барнауле, которое случилось в центре города 2 апреля. В результате происшествия пострадала девочка 11 лет, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на полицию.
По предварительным данным, мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, сбил ребёнка. Девочка переходила проезжую часть в неположенном месте. При этом пешеходный переход находился в зоне её видимости.
"Госавтоинспекция города Барнаула призывает пешеходов переходить проезжую часть в строго установленных местах, предварительно убедившись в безопасности движения. Родителей просят ежедневно проводить беседы с детьми о безопасности дорожного движения. Водителям при управлении транспортным средством нужно быть предельно внимательными", – напомнили в ведомстве.
Отметим, что по итогам 2020 года в Алтайском крае уменьшилось число ДТП на 10,2%: с 2,7 до 2,5 тысячи. Также уменьшилось количество аварий со смертельным исходом – на 9,9% (с 252 до 227) и ДТП с пострадавшими. Их стало меньше на 11,7% – с 3,5 до 3,1 тысячи.
Комментарии
Ну что, раз родители не удосужились научить ребенка правилам ПДД, этому научила жизнь!
3.04.2021 13:15
- гость -
Ну что, раз родители не удосужились научить ребенка правилам ПДД, этому научила жизнь!
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Во многих местах по ПП перейти невозможно. Потому что не подойти к нему из-за глубоких луж, грязи или сугробов. Ребенок в этом виноват?
На Строителей есть такой переход, где начало перехода - ровно напротив газона, который весной и осенью превращается в грязное болото, по которому невозможно подойти к переходу, не увязнув в нем по уши. Поэтому люди переходят там, где могут. И таких мест полно в Барнауле.
Водила есть водила!!! Неужели водила не видит,что делается у него впереди и можно же сбавить скорость ,видя что ребенок пытается переходить.
На Солнечной поляне сталкивалась просто с "чудо"-переходом! Переходишь с коляской и утыкаешься в огромный сугроб вдоль дороги, куда одному можно попытаться вскарабкаться. Но с коляской никак не влезть.
И вот идешь по проезжей части, ищешь хоть какой-то проход на тротуар. Рядом машины несутся, бибикают.
Возможно она теперь научится переходить по ПП. Хотя...
Во многих местах по ПП перейти невозможно. Потому что не подойти к нему из-за глубоких луж, грязи или сугробов. Ребенок в этом виноват?
Ну расскажите, кто виноват - интересно послушать
На Солнечной поляне сталкивалась просто с "чудо"-переходом! Переходишь с коляской и утыкаешься в огромный сугроб вдоль дороги, куда одному можно попытаться вскарабкаться. Но с коляской никак не влезть.
голосуйте за ЕР - они точно сделают как надо
Дети воспринимают зебру как зону своей безопасности, даже если они выбежали из за крузер, который припарковат около пешеходника и закрывает обзор.
3.04.2021 16:11
- гость -
Во многих местах по ПП перейти невозможно. Потому что не подойти к нему из-за глубоких луж, грязи или сугробов. Ребенок в этом виноват?
Ну расскажите, кто виноват - интересно послушать
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Всегда виновато руководство. Те, кто пытаются поддерживать порядок в городе. Но руки не из тех мест растут и ума не хватает.
Прежде всего садящийся за руль обязан научиться осознавать что он управляет средством перемещения повышенной опасности и научиться видеть всё и адекватно оценивать впереди метров хотя бы на 100