Перебегала дорогу: в полиции рассказали о ДТП со сбитым ребёнком в Барнауле

Стали известны подробности ДТП в Барнауле, которое случилось в центре города 2 апреля. В результате происшествия пострадала девочка 11 лет, сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, сбил ребёнка. Девочка переходила проезжую часть в неположенном месте. При этом пешеходный переход находился в зоне её видимости.

"Госавтоинспекция города Барнаула призывает пешеходов переходить проезжую часть в строго установленных местах, предварительно убедившись в безопасности движения. Родителей просят ежедневно проводить беседы с детьми о безопасности дорожного движения. Водителям при управлении транспортным средством нужно быть предельно внимательными", – напомнили в ведомстве.

Отметим, что по итогам 2020 года в Алтайском крае уменьшилось число ДТП на 10,2%: с 2,7 до 2,5 тысячи. Также уменьшилось количество аварий со смертельным исходом – на 9,9% (с 252 до 227) и ДТП с пострадавшими. Их стало меньше на 11,7% – с 3,5 до 3,1 тысячи.