Жители Бийска вновь остались без газа из-за перебоев в поставках

Около десяти частных домов в алтайском городе Бийске остались без газа. Как пишет "Бийский рабочий", жалобы на отсутствие топлива поступают от жителей разных районов наукограда: по улице Горно-Алтайской в районе "китайской стены", а также улиц Ленина, Мопровского, Мухачёва.

В Министерстве промышленности и энергетики сообщили, что газ появится только после 5 или 6 апреля. Поэтому предстоящие выходные дни жители этих домов проведут без топлива. Многие бийчане с газовыми плитами запасаются мультиварками и переносными электроплитками.

"Есть проблема с поставками сжиженного газа у ОАО "Алтайкрайгазсервис". Газоснабжение будет восстановлено не раньше понедельника, 5 апреля. Мы со своей стороны все необходимые заявки оформили", – приводит издание сообщение администрации Бийска.

Перебои с газоснабжением в Бийске начались ещё в конце февраля. Аналогичная ситуация сейчас происходит во многих районах Алтайского края.

О перебоях с поставками газа в начале этого года правительство края уведомило руководство компании "Алтайкрайгазсервис". В 2020 году биржевые цены на сжиженный газ на оптовом рынке выросли более чем на 40%. Если в 2019 году одна тонна сжиженного газа стоила 19 тысяч рублей, то сейчас её цена увеличилась почти до 30 тысяч.

Это поставило компанию "Алтайкрайгазсервис" в затруднительное положение, так как увеличить тариф для потребителей, который сегодня составляет 14 тысяч рублей за тонну, до 2022 года невозможно. Проработать ещё полтора года при действующих тарифах предприятие не сможет, а других крупных поставщиков в крае нет.

Сегодня сжиженный газ получают более 700 тысяч жителей Алтайского края.