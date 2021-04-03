Жители Бийска вновь остались без газа из-за перебоев в поставках

Около десяти частных домов в алтайском городе Бийске остались без газа. Как пишет "Бийский рабочий", жалобы на отсутствие топлива поступают от жителей разных районов наукограда: по улице Горно-Алтайской в районе "китайской стены", а также улиц Ленина, Мопровского, Мухачёва.
В Министерстве промышленности и энергетики сообщили, что газ появится только после 5 или 6 апреля. Поэтому предстоящие выходные дни жители этих домов проведут без топлива. Многие бийчане с газовыми плитами запасаются мультиварками и переносными электроплитками.
"Есть проблема с поставками сжиженного газа у ОАО "Алтайкрайгазсервис". Газоснабжение будет восстановлено не раньше понедельника, 5 апреля. Мы со своей стороны все необходимые заявки оформили", – приводит издание сообщение администрации Бийска.
Перебои с газоснабжением в Бийске начались ещё в конце февраля. Аналогичная ситуация сейчас происходит во многих районах Алтайского края.
О перебоях с поставками газа в начале этого года правительство края уведомило руководство компании "Алтайкрайгазсервис". В 2020 году биржевые цены на сжиженный газ на оптовом рынке выросли более чем на 40%. Если в 2019 году одна тонна сжиженного газа стоила 19 тысяч рублей, то сейчас её цена увеличилась почти до 30 тысяч.
Это поставило компанию "Алтайкрайгазсервис" в затруднительное положение, так как увеличить тариф для потребителей, который сегодня составляет 14 тысяч рублей за тонну, до 2022 года невозможно. Проработать ещё полтора года при действующих тарифах предприятие не сможет, а других крупных поставщиков в крае нет.
Сегодня сжиженный газ получают более 700 тысяч жителей Алтайского края.
Комментарии
При чем биржевые цены? Президент сказал-у нас рубль...
А откуда в Бийск привозят сжиженный газ? Его сжижают где-то в Алтайском крае, там, куда газопровод дошёл, или прямо с Севера уже сжиженным везут?
3.04.2021 17:11
Виктор
Не сравнивайте Наукоград, о котором даже Навальный писал, с допотопным Барнаулом. В Бийске мыслят только формулами.
Виктор
Речь идет о пропан бутане.Его заправляют в баллоны и коллективные установки. По трубопроводу подается метан. Это совсем другая история.