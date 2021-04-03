В России выросло число жертв ДТП с такси

Число погибших в ДТП с такси за год выросло на 20%, при этом число подобных аварий сохраняется последние два года, сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в эфире канала "Россия 24".

"Что касается вопросов, касающихся такси, то у нас ДТП в целом осталось на уровне 2019-2020 годов… Но, к сожалению, растёт уровень смертности при оказании услуг. Погибают пассажиры, погибают люди с участием водителей такси", – сказал начальник госавтоинспекции.

Михаил Черников считает, что нужно обращать особое внимание на уровень профессионализма таксистов и организацию перевозок.

Ранее опрошенные эксперты усомнились в том, что увеличение срока лишения свободы для злостных нарушителей сможет существенно повлиять на эту статистику.