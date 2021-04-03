"От голода жевала одеяло". Мать издевалась над дочерью под Ростовом

Полицейские разыскивают жительницу Новошахтинска (Ростовская область), которую подозревают в том, что она издевалась над собственной дочерью. Об этом сообщают РИА Новости.

О крайне жестоком обращении с ребенком сообщили в паблике "Это Ростов" в социальной сети "ВКонтакте".

"Мать издевалась над своей дочкой, держала её на привязи, не давала есть и пить, — говорится в посте. — На руках кровоподтеки от верёвки. От голода связанная девочка жевала одеяло".

Информацию подтверждают фотографиями малышки, на которых отчетливо видны следы на руках от веревки.

Состояние девочки шокировало знакомую женщины. Случайная гостью покормила ребенка и вызвала полицию.

В настоящее время малолетнюю изъяли из семьи. Она находится в лечебном учреждении. Жительницу Новошахтинска объявили в розыск.

Ранее 53-летнюю жительницу Советского района обвинили в истязании ребёнка, взятого ею под опеку. Правоохранители выяснили, что женщина издевалась над мальчиком 2006 года рождения с 2015-го по 2020 год.