Более 50 рисунков и надписей с рекламой наркотиков закрасили в Барнауле

В Барнауле сотрудники городского комитета по делам молодёжи, студенты и волонтёры провели масштабную акцию, в ходе которой закрасили надписи с рекламой наркотиков на зданиях и заборах. Всего активисты ликвидировали более полусотни надписей и рисунков.
"Закрасили надписи на тротуарах и сооружениях, рекламирующие наркотики, психотропные вещества и запрещенные сайты", – сообщает пресс-центр мэрии.
Ранее сообщалось, что Алтайский край занял пятое место в Сибири по распространению наркомании. На учёте в регионе состоят 4,5 тыс. наркозависимых. За год число пациентов с диагнозом "наркомания" в регионе снизилось на 7%.
Комментарии
Одни написали и испортили фасад здания, теперь вторые пришли и закрасили, а в конечном итоге полный колхоз,лучше бы полностью убегали надпись и восстанавливали фасады зданий в то состояние которое было да горе художников.
Реклама наркотиков в открытую.
Но новостей о поимках таких продавцов практически не бывает.
Зато колхозника с кульком местной ботвы паймают и всё, особо крупная партия и т.д.