Более 50 рисунков и надписей с рекламой наркотиков закрасили в Барнауле

В Барнауле сотрудники городского комитета по делам молодёжи, студенты и волонтёры провели масштабную акцию, в ходе которой закрасили надписи с рекламой наркотиков на зданиях и заборах. Всего активисты ликвидировали более полусотни надписей и рисунков.

"Закрасили надписи на тротуарах и сооружениях, рекламирующие наркотики, психотропные вещества и запрещенные сайты", – сообщает пресс-центр мэрии.

Ранее сообщалось, что Алтайский край занял пятое место в Сибири по распространению наркомании. На учёте в регионе состоят 4,5 тыс. наркозависимых. За год число пациентов с диагнозом "наркомания" в регионе снизилось на 7%.