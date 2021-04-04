Новосибирская епархия передала в Барнаул частицу мощей князя Александра Невского

Частицу мощей святого князя Александра Невского передали в присутствии митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия и председателя Миссионерского отдела Новосибирской епархии 1 апреля 2021 года, сообщает "Сиб.фм" со ссылкой на Новосибирскую митрополию.

"Управляющий Барнаульской епархией митрополит Сергий выразил глубокую благодарность митрополиту Никодиму, управляющему Новосибирской епархией, за передачу этой величайшей для России и сердца каждого православного святыни", – сообщают священнослужители.

В этом году Церковь празднует 800-летие благоверного князя Александра Невского – великого русского воина, государственного деятеля и дипломата. Мощи переданы в Барнаул к открытию и освящению нового Александро-Невского собора, которое запланировано на 12 сентября 2021 года.