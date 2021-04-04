Новосибирская епархия передала в Барнаул частицу мощей князя Александра Невского

Частицу мощей святого князя Александра Невского передали в присутствии митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия и председателя Миссионерского отдела Новосибирской епархии 1 апреля 2021 года, сообщает "Сиб.фм" со ссылкой на Новосибирскую митрополию.
"Управляющий Барнаульской епархией митрополит Сергий выразил глубокую благодарность митрополиту Никодиму, управляющему Новосибирской епархией, за передачу этой величайшей для России и сердца каждого православного святыни", – сообщают священнослужители.
В этом году Церковь празднует 800-летие благоверного князя Александра Невского – великого русского воина, государственного деятеля и дипломата. Мощи переданы в Барнаул к открытию и освящению нового Александро-Невского собора, которое запланировано на 12 сентября 2021 года.
Комментарии
Если это действительно кость от Александра Невского. почему она не захоронена в земле, а таскают её по всему миру.? Или с помощью этой кости церковники хотят обогатиться? Люди будут идти, поклоняться, и нести пожертвования.
Разобрали всего, живого места не оставили в мощах!
А когда привезут мощи Ленина?
мощи Ленина не разборны
Как это неразборны? А мозг ленина, который тонко нарезан как бекон, он в музее где-то целую комнату занимает!!! До сих пор его не изучили, так он велик!
Вот же никроманты, останки человека возвышают как святыню.
Я уж не говорю про поклонение идолам, которые четко запретил их главный.
А останков этих человек на 10 минимум по миру ходит.
21 век на дворе...
12:41- гость - "А когда привезут мощи Ленина?"
14:30- гость - "Как это неразборны?"
Где и когда ты видел, чтобы по аналогии с церковниками разбирали тело Ленина и передавали его части в другие места для поклонения?
Идеи Ленина бессмертны, читай его и Маркса книжки...
День за днем бегут года —
Зори новых поколений.
Но никто и никогда
Не забудет имя: Ленин.
Смотрю я на этот капитализм, и что то думается мне , что Ленин не был таким уж и плохим.
Ленин узнал о революции из газет!
А как показатели то выполнять? KPI стоят по посещаемости культовых сооружений, надо как-то заманивать пгмщиков...