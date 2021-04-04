Мусор, кости, провода. Горожане показали пустой и грязный барнаульский Арбат

Жительница Барнаула на своей странице в Instagram опубликовала несколько историй, посвящённых пешеходной зоне на Мало-Тобольской. Место мало похоже на привлекательный туристический объект.

Горожанка показала, что по всей улице разбросан мусор, окурки и пустые бутылки. Местами лежат кучи грязи, а из-под плитки торчит арматура и провода.

"У меня мужа "бомбит", что здесь хотят сделать главную городскую площадь", – делится эмоциями девушка.

Она также сняла на видео кусок кости, который лежит прямо на пешеходной дорожке. Этот обломок сюда, вероятно, притащили бродячие собаки, которые иногда появляются у Старого базара.

"Ничего не убрано", – возмутилась горожанка.

Напомним, что для пешеходной зоны на Мало-Тобольской когда-то даже выбирали музыкальное сопровождение. Мэрия запускала голосование, а жители города выбрали классическую музыку для прогулок по Арбату.