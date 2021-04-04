Мусор, кости, провода. Горожане показали пустой и грязный барнаульский Арбат

Жительница Барнаула на своей странице в Instagram опубликовала несколько историй, посвящённых пешеходной зоне на Мало-Тобольской. Место мало похоже на привлекательный туристический объект.
Горожанка показала, что по всей улице разбросан мусор, окурки и пустые бутылки. Местами лежат кучи грязи, а из-под плитки торчит арматура и провода.
"У меня мужа "бомбит", что здесь хотят сделать главную городскую площадь", – делится эмоциями девушка.
Она также сняла на видео кусок кости, который лежит прямо на пешеходной дорожке. Этот обломок сюда, вероятно, притащили бродячие собаки, которые иногда появляются у Старого базара.
"Ничего не убрано", – возмутилась горожанка.
Напомним, что для пешеходной зоны на Мало-Тобольской когда-то даже выбирали музыкальное сопровождение. Мэрия запускала голосование, а жители города выбрали классическую музыку для прогулок по Арбату.
Комментарии
Это все собаки делают.
Ну так Арбат-то барнаульский, всё норм)))
Надо сначала посмотреть, где люди и так сами кучкуются, и потом там обустроить место для досуга. А не наоборот.
Хочу вам сказать, что это все глава города пакостит. Ходит ночью и гавнит. Бутылки бросает мимо урн. Салфетки выкидывает из карманов. Все он.
4.04.2021 19:35
Девочке что возмущается
надо почаще убирать, чтобы мусор не валялся, если существующим там гуляющим это надо
Можно подумать, что по другим местам в Барнауле прогуливаться очень приятно. Везде
гамно, грязь и мусор.
5.04.2021 07:39
гость
Везде
гамно, грязь и мусор.
***
Кстати да. В последнее время собачки в Барнауле стали крупнокалиберными...
В последнее время собачки в Барнауле стали крупнокалиберными...
На Арбате поди росгвардейцы по ночам дежурят, их рук дело.
Убедительная просьба к редакции осветить вопрос работы парка Центрально района. Почему его закрывают весной и осенью на профилактические работы, которые тянутся по 2 месяца. Что там столько можно делать? Каждый день прохожу мимо и никаких профилактических работ не наблюдаю. В городе и так нет мест для прогулок так еще и парки закрыты.
К сожалению в городе Б.нет Мэра хозяина , а есть чиновник и его свита это Мэрия . Им всё равно что творится в городе Б . Никто из них не несёт персональной ответственность за порядок в городе и муниципалитетах...Эти всё претворяется в жизнь в городе Б. Это грязь ,гомно ,неввзенный вовремя снежные кучи ,лужи словно океаны грязной воды. Нет спроса с руководителей предприятий и
управляющих компаний ЖКХ вокругг которых творится этот ужас.
5.04.2021 10:50
Гость
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Задача чиновников на заключается в том, чтобы делать что-то полезное для людей. Задача чиновников- ставить задачи другим чиновникам рангом ниже...
Барнаульский арбат это амбиции бывшего архитектора города Боженко с корнями ещё из восьмидесятых . И ещё только в Барнауле на крупных улицах к примеру Попова нарыты земляные погреба . Вот вам и вопросы привлекательности и благоустройства. На месте этих погребов вполне можно сделать современные авто парковки.
Это еще туда выезд закрыт, иначе автобыдло еще и грязь туда бы привезла.