Молодой барнаулец нашёл банковскую карту и купил боксёрские перчатки

25-летний житель Барнаула потерял банковскую карту, а затем с неё списали более двух тысяч рублей. Горожанин обратился к правоохранителям, которые впоследствии задержали подозреваемого, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
По данным ведомства, подозреваемым оказался ранее не судимый 20-летний барнаулец. Он нашёл банковскую карту на улице и решил ею воспользоваться в своих целях.
"Молодой человек отправился в продуктовый магазин, где приобрёл продукты. Затем пошёл в магазин спортивных товаров, в котором осуществил покупку боксёрских перчаток, капы для единоборств и бинтов. Потратив все денежные средства, банковскую карту выбросил", – говорится в сообщении.
Молодой человек во всём признался. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские возбудили уголовное дело о краже, совершённой с банковского счёта.
Комментарии
При грамотном адвокате из кражи мошенничество может получиться
То есть, он буквально воспринял советы современных коучей "инвестируйте в себя"
Интересно, это самые любимые дела в полиции?
Интересно как его спалили. Рассчитывался чужой картой, по ковидным мерам должен был быть в маске. Неужели по камерам отследили передвижения? Или по сотовому по gps?
5.04.2021 11:40
- гость -
Интересно как его спалили.
Молодой человек во всём признался...
5.04.2021 10:46
- гость
При грамотном адвокате из кражи мошенничество может получиться
это как
злоупотребил доверием при обстоятельствах непреодолимой силы что-ли...