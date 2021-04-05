Молодой барнаулец нашёл банковскую карту и купил боксёрские перчатки

25-летний житель Барнаула потерял банковскую карту, а затем с неё списали более двух тысяч рублей. Горожанин обратился к правоохранителям, которые впоследствии задержали подозреваемого, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

По данным ведомства, подозреваемым оказался ранее не судимый 20-летний барнаулец. Он нашёл банковскую карту на улице и решил ею воспользоваться в своих целях.

"Молодой человек отправился в продуктовый магазин, где приобрёл продукты. Затем пошёл в магазин спортивных товаров, в котором осуществил покупку боксёрских перчаток, капы для единоборств и бинтов. Потратив все денежные средства, банковскую карту выбросил", – говорится в сообщении.

Молодой человек во всём признался. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские возбудили уголовное дело о краже, совершённой с банковского счёта.