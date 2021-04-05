Мошенники придумали новую схему обмана россиян

Мошенники стали предлагать россиянам "вклады под высокий процент". Клиентам стали приходить СМС-сообщения, в котором содержатся ссылки на подложный сайт, оформленный в стиле банка. Специалисты говорят, что россияне стали осторожнее и уже реже передают аферистам коды из СМС, однако до сих пор не могут отличить фишинговые порталы от настоящих.

Как рассказала РИА Новости руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева, мошенники обращаются к жертвам как при помощи электронной почты, так и по телефону. Клиент переходит на поддельный сайт, где вводит логин и пароль онлайн-банка.

Ранее в Сбербанке объяснили, как бороться с телефонными мошенниками. По словам специалистов, настоящие сотрудники банка сами могут защитить счета клиентов и не запугивают вкладчиков.