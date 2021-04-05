Алтайский край стал вторым в Сибири по убыли населения

Алтайский край занял 63-е место в демографическом рейтинге регионов России за последние три года – с 2018-го по 2020-й. Как пишет РИА Новости, при создании перечня специалисты учитывали изменения численности населения – регионы с наибольшим приростом заняли первые места, с самой масштабной убылью – последние.

Первые позиции удерживают Севастополь (+16,8%), Ингушетия (+5,6%), Ленинградская область (+4,3%) и Чечня (+4,2%).

Также в топ-10 входят Тюменская (+3%) и Московская (+2,7%) области, Тыва (+2,7%), Калининградская область (+2,4%), Дагестан (+2,3%) и Адыгея (+2,2%).

В конце списка оказались Тамбовская (-3,8%) и Магаданская (-3,5%) области, Еврейская автономная область (-3,4%), Коми (-3,2%), Мордовия (-3,2%), Курганская (-3,2%), Пензенская (-3,1%), Орловская (-3%), Тверская (-3%) и Смоленская (-3%) области.

Среди регионов Сибири лучшие позиции заняли республики Тыва (7-е место, +2,7%) и Алтай (15-е место, +1,3%), а также Новосибирская область (23-е место, -0,1%).

Омская область (75-е место, -2,9%), Алтайский край (63-е место, -2,3%) и Кемеровская область (62-е место, -2,3%) оказались в самом конце списка в Сибирском федеральном округе.