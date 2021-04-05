Алтайский край стал вторым в Сибири по убыли населения

Алтайский край занял 63-е место в демографическом рейтинге регионов России за последние три года – с 2018-го по 2020-й. Как пишет РИА Новости, при создании перечня специалисты учитывали изменения численности населения – регионы с наибольшим приростом заняли первые места, с самой масштабной убылью – последние.
Первые позиции удерживают Севастополь (+16,8%), Ингушетия (+5,6%), Ленинградская область (+4,3%) и Чечня (+4,2%).
Также в топ-10 входят Тюменская (+3%) и Московская (+2,7%) области, Тыва (+2,7%), Калининградская область (+2,4%), Дагестан (+2,3%) и Адыгея (+2,2%).
В конце списка оказались Тамбовская (-3,8%) и Магаданская (-3,5%) области, Еврейская автономная область (-3,4%), Коми (-3,2%), Мордовия (-3,2%), Курганская (-3,2%), Пензенская (-3,1%), Орловская (-3%), Тверская (-3%) и Смоленская (-3%) области.
Среди регионов Сибири лучшие позиции заняли республики Тыва (7-е место, +2,7%) и Алтай (15-е место, +1,3%), а также Новосибирская область (23-е место, -0,1%).
Омская область (75-е место, -2,9%), Алтайский край (63-е место, -2,3%) и Кемеровская область (62-е место, -2,3%) оказались в самом конце списка в Сибирском федеральном округе.
Комментарии
а Томенко и Попов получили награды
5.04.2021 11:22
гость
а Томенко и Попов получили награды
Все верно! Потому что с поставленными задачами справляются! Молодцы!
Надо обогнать омскую область и за это медаль выдать команде губернатора
Ну вот такие у многих из нашего поколения мечты - переселиться в Ленинградскую (Питер-р-р-р!) или Московскую область и состариться километрах в 10 от кольцевых дорог, болтаясь каждый день маятником между далями и центром. А верх мечтаний - оказаться внутри (М)КАД!
5.04.2021 12:00
Виктор
Ваше частное видение. Не более того.
ГЛАЗКИ МИШУСТИНУ хорошо томенко залил .и тот ничего не увидел даже безина по 43-46 рублей
Вообще то и другие тоже пишут.
5.04.2021 12:52
- гость -
Ну разве что Краснодар забыл, куда уезжают, приговаривая,
Чтобы дети не болели,
Чтобы дети фрукты ели.
Ещё медаль и Алтайскому краю...)
Как пишет РИА Новости: "За последние три года естественная убыль населения наблюдалась в 68 регионах."
Россияне "как мученики попадут в рай". Добрались ли, хватило ли всем места?