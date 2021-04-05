Сибирячка "заминировала" магазин из-за шума кондиционера

В Красноярске полицейские задержали женщину, которая "заминировала" расположенный в её доме магазин. Как выяснилось, горожанку разозлил шум работающего кондиционера, информирует пресс-служба краевого ГУ МВД.
Установлено, что злоумышленница позвонила в кол-центр торговой сети и сообщила об опасном предмете. Прибывшие на место 15 оперативников эвакуировали 45 человек, включая жильцов дома, сотрудников магазина и покупателей. Однако бомбу так и не обнаружили.
"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность звонившей и задержали её. Ей оказалась 44-летняя местная жительница, проживающая в том же доме, где находится магазин. Женщина пояснила полицейским, что ей мешал отдыхать шум от работающих кондиционеров, установленных в магазине", – рассказали в полиции.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Теперь горожанке грозит до пяти лет колонии. Задержанную отпустили под подписку о невыезде.
Комментарии
В нормальных странах уродовать фасады домов внешними блоками кондиционеров запрещено.
лучше бы решили проблему с шумом, довели женщину до крайней меры
Магазины на 1х этажах жилых построек вообще-то зло.
Погрузки-выгрузки, шум, вонь от жарящихся кур и пекущихся булок, тараканы, крысы... Шум от внешних блоков холодильного оборудования, бухарики и всё, что с ними связано...
тараканы, крысы...
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Мыши бегают возле каждого кафе.