Сибирячка "заминировала" магазин из-за шума кондиционера

В Красноярске полицейские задержали женщину, которая "заминировала" расположенный в её доме магазин. Как выяснилось, горожанку разозлил шум работающего кондиционера, информирует пресс-служба краевого ГУ МВД.

Установлено, что злоумышленница позвонила в кол-центр торговой сети и сообщила об опасном предмете. Прибывшие на место 15 оперативников эвакуировали 45 человек, включая жильцов дома, сотрудников магазина и покупателей. Однако бомбу так и не обнаружили.

"В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность звонившей и задержали её. Ей оказалась 44-летняя местная жительница, проживающая в том же доме, где находится магазин. Женщина пояснила полицейским, что ей мешал отдыхать шум от работающих кондиционеров, установленных в магазине", – рассказали в полиции.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Теперь горожанке грозит до пяти лет колонии. Задержанную отпустили под подписку о невыезде.