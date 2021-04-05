Владимир Путин огласит послание Федеральному Собранию 21 апреля

Президент России Владимир Путин выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию 21 апреля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что место проведения мероприятия назовут позже. Одновременно с этим будет объявлена аккредитация для СМИ. При этом Дмитрий Песков отказался анонсировать темы послания.

"Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем этого делать сейчас", – сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с ТАСС.

Отвечая на вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, Дмитрий Песков сказал, что решение по этой теме ещё не принято, но предложения сформулированы.