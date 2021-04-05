В Алтайском крае на предварительное голосование "Единой России" уже зарегистрировано более 60 участников. За последнюю неделю на праймериз заявились ещё 35 человек, сообщает сайт регионального отделения ЕР.

По данным на 5 апреля, в Алтайском крае 19 человек хотят попробовать себя в качестве кандидатов от ЕР в депутаты Госдумы, ещё 44 претендуют на место в АКЗС. Среди участников праймериз – действующие депутаты, общественные деятели, волонтёры.

"На протяжении последних четырёх лет я вместе со своей командой провёл большую работу по исполнению наказов наших избирателей. И сейчас есть большое желание выйти на более высокий и ответственный уровень, для того чтобы продолжить эту работу на более качественном и эффективном уровне. Поэтому принял решение участвовать в предварительном голосовании. Искренне надеюсь, что мои знания пригодятся Алтайскому краю, а жители меня поддержат", – поделился действующий депутат фракции ЕР в Барнаульской гордуме Александр Локтев.

Депутат Госдумы Виктор Зобнев сообщил, что решение об участии в предварительном голосовании принимал вместе со своими избирателями. "Это, наверное, даже больше их решение. Но и я чувствую в себе силы, достаточный опыт и огромное желание в качестве депутата восьмого созыва Госдумы принести ещё больше пользы промышленникам, сельхозтоваропроизводителям и сельчанам Алтайского края", – отметил он.

Своё намерение участвовать в предварительном голосовании уже подтвердил депутат Заксобрания Павел Шумихин. В качестве участника праймериз зарегистрирован Самат Битенов, волонтёр из села Новосельское Бурлинского района. Будучи инвалидом-колясочником, в период пандемии Самат не только присоединился к работе волонтёрского центра ЕР, но и организовал в своём селе добровольческую бригаду.

Напомним, праймериз пройдут с 24 по 30 мая в онлайн-формате с верификацией пользователей через учётную запись на "Госуслугах". Подать заявку на участие в предварительном голосовании можно на официальном сайте pg.er.ru. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля, а избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Итоги праймериз подведут 1 июня.