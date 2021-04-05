Рецидивист за два дня убил двух стариков в Алтайском крае

В Благовещенском районе 37-летнему местному жителю предъявили обвинение в убийстве двух человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, ночью 1 апреля мужчина находился в гостях у 68-летнего знакомого. Во время распития спиртного между мужчинами произошла ссора, в результате которой рецидивист ударил собутыльника шилом в грудь. Пенсионер скончался на месте.

Скрывшись с места преступления, на следующий день сельчанин нагрянул в гости ещё к одному знакомому. Поругавшись и с ним, он не менее шести раз ударил его ножом. 70-летний потерпевший также скончался у себя дома.

"В настоящее время судом по ходатайству следователя обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", – добавили в Следственном комитете.