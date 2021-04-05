Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за оскорбление и клевету на ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту закона, в статью 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма вносятся поправки о наказании за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и ветеранах Великой Отечественной войны.
В частности, наказание предусматривает до трёх лет лишения свободы и штраф в размере до 3 миллионов рублей.
Аналогичное наказание предусмотрено за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а также осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.
В случаях использования служебного положения, интернета или СМИ либо совершения преступления группой лиц по предварительному сговору предусмотрено ещё более жёсткое наказание. Так, штраф может вырасти до 5 млн рублей, а лишение свободы – до пяти лет.
Комментарии
до пяти лет лишения свободы
На Навального уже не действует, на тот момент был штраф
у меня что то большие сомнения насчёт того, что есть ещё настоящие втераны. Почему, ну в живом журнале Павла Астахова достаточно доходчиво написано, не буду плагиатствовать. Ищите сами ссылки тут не пускают.
Это вам не за уварованные миллиарды наказание нести.
Очередной "закон", который будет использоваться избирательно для проведения расправ.
Нищета ветеранов будет считаться оскорблением, тем более после 20 лет вставания с колен?
Тут надо чтобы ветеран сам считал себя нищим, иначе он может оскорбится, а это 5 лет тюрьмы
80 лет никто не оскорблял, без всякого закона. чисто для провокации принят.
Участились случаи оскорбления и применения силы к ветеранам, старикам.
В питере помню, молодой пацан забил на смерть ветерана. Это западное влияние на молодежь, тут соцсети надо привлекать. Молодежь правильно воспитывать.
Однако целое поколение уже упущено.