Путин подписал закон об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении ответственности за оскорбление и клевету на ветеранов Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту закона, в статью 354.1 УК РФ о реабилитации нацизма вносятся поправки о наказании за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и ветеранах Великой Отечественной войны.

В частности, наказание предусматривает до трёх лет лишения свободы и штраф в размере до 3 миллионов рублей.

Аналогичное наказание предусмотрено за распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а также осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны.

В случаях использования служебного положения, интернета или СМИ либо совершения преступления группой лиц по предварительному сговору предусмотрено ещё более жёсткое наказание. Так, штраф может вырасти до 5 млн рублей, а лишение свободы – до пяти лет.