В Барнауле жителей двухэтажного дома эвакуировали из-за угрозы обрушения

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Жителей двухэтажного многоквартирного дома в Барнауле эвакуировали из-за угрозы обрушения, здание покинули 55 человек, пострадавших нет, сообщает пресс-служба мэрии.

Инцидент случился в доме на ул. 1-й Западной, 51. Глава города Вячеслав Франк координировал работу всех городских служб и эвакуацию жильцов. Дом отключили от газо- и электроснабжения, идёт осмотр конструкций.

"Жильцы (восемь человек) эвакуированы в пункт временного размещения по адресу ул. Тимуровская, 23. Остальные размещены у родственников", – уточнили в горадминистрации.

Отмечается, что у дома три подъезда и 24 квартиры. В феврале 2019 года здание признали аварийным.

Напомним, что в начале апреля произошло частичное обрушение стены в лицее № 2 в Камне-на-Оби. Местные власти при этом заверили, что учебному процессу происшествие не помешает.